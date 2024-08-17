На енергооб’єкті Київщини знайшли мертвим слюсаря: що відомо

Лікарі швидкої допомоги констатували смерть

На одному з об’єктів енергетичної інфраструктури, під час огляду, було знайдено бездиханне тіло чоловіка. Інцидент стався у Київській області.

Про це повідомили в Міненерго. Зазначається, що тіло належить 52-річному слюсарю тепломеханічного обладнання.

"Під час огляду на енергетичному об’єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть", — йдеться в повідомленні.

Про причини смерті не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Харківській ТЕЦ-3 сталася масштабна пожежа. Чорний дим було видно з різних куточків міста.

Також ми писали про те, що відомо про Трипільську ТЕС на Київщині, яку зруйнувала РФ. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Знищено 100% генерації.

Після зупинки Чорнобильської АЕС Трипільська теплова електростанція фактично стала найбільшим енергогенеруючим підприємством Київського регіону.