Неприятные новости от ДТЭК: в Киеве опять начинают отключать свет (график)

Энергетики пытаются снизить нагрузку на энергосистему

В понедельник, 19 августа, в Киеве и области вновь начнут выключать свет. Новые графики предполагают отключение электроэнергии на пару часов в вечернее время.

В Киеве света не будет 19 августа с 17.00 до 21.00. Причина — рост потребления из-за аномальной жары. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти. В понедельник, 19 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления на 2,5% выше, чем он фиксировался в предыдущие рабочие дни. Это обусловлено распространением жары на большинство областей Украины.

Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме будет применена одна очередь отключений — в Киеве света не будет 19 августа с 17.00 до 21.00.

"Меры ограничения потребления будут применяться для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд. В указанные часы будет применяться одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

Где узнать графики отключений

Узнать, когда именно в вашем доме не будет света, можно на следующих ресурсах:

сайт ДТЭК

сайт YASNO

"В течение дня количество очередей может изменяться в зависимости от актуальной ситуации в энергосистеме. И напоследок, помните о важности экономного использования электроэнергии – это поможет снизить количество и продолжительность отключений", — отметили в "ДТЭК".

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр города Днепр Борис Филатов посоветовал украинцам готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии этой зимой.

Он пояснил, что такая ситуация может сложиться во время отопительного сезона, ведь в это время будет расти потребление электроэнергии.

В условиях постоянных отключений следует позаботиться об энергонезависимости и воспользовавшись нашими советами выбрать зарядные станции, которые подойдут для дома и даже фронта. Они без проблем "потянут" несколько часов работы Starlink и других приборов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ДТЭК ответили, когда полностью отменят графики отключений. Украинцев заверили, что отмена графиков зависит от ситуации в энергосистеме, а именно, когда она не будет требовать балансировки.