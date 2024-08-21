В Одессе 21 августа будут отключать свет не только по графикам: какая причина

Отключения будут происходить только в темно-серой зоне

Во вторник, 21 августа, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света в вечернее время. Кроме того, электроэнергия будет отсутствовать у некоторых жителей по ряду других причин.

Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, отключения будут происходить только в темно-серой зоне. Два раза электроэнергию отключат на два часа и один — на четыре.

Как будут действовать отключения:

с 16:00 до 18:00 будет отключаться одна очередь.

с 18:00 до 22:00 – две очереди.

с 22:00 до 24:00 – одна очередь.

"Не забывайте об экономном использовании электроэнергии. Это поможет снизить количество и продолжительность отключений", — напомнили в ДТЭК гражданам.

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии продолжает расти. 21 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления на 1,1% выше, чем в предыдущие сутки. Поэтому есть потребность во введении отключений.

Узнать графики можно в чат-боте в Viber или Telegram. Также ознакомиться с ними одесситы могут на сайте ДТЭК.

Также в Одессе по некоторым адресам отключат свет по причине ремонтных работ:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам будут отключать свет этой зимой. Есть два сценария — более положительный и плохой.