"Добрый день" или "Добрый день": как правильно здороваться на украинском

Только 1 вариант правильный

Поздравления в украинском языке – это не просто формальность, а важная часть нашей культуры и общения. Часто возникают споры по поводу правильности тех или иных форм поздравлений.

Особенно это касается употребления "добрый" или "доброго" в сочетании со словами "утро", "день" и "вечер". Немногие знают, но только один из вариантов поздравлений — правильный. Об этом рассказывает в своем блоге редактор Ольга Васильева.

Правильные поздравления на украинском

В украинском языке традиционно используют формы поздравлений "Доброго ранку", "Добрий день" и "Добрий вечер". Эти выражения глубоко укоренены в нашей культуре и имеют давнюю историю. Однако в последнее время все чаще можно услышать альтернативные формы: "Добрий ранок", "Доброго дня" и "Доброго вечора".

Редактор Ольга Васильева отмечает, что выражение "Доброго дня" является неприсущим украинскому языку и считается искусственно созданным. По ее мнению, форма "Доброго дня" является новообразованием, не имеющим исторической основы в украинской языковой традиции. Это же касается поздравления "Доброго вечора".

Также украинский язык имеет уникальные взысканные формы приветствий — "Добридень" и "Добривечір", которые не имеют аналогов в соседних языках. Эти формы используются в неформальном общении и придают особый колорит украинскому языку.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно спросить о конце очереди на украинском. Языковеды отмечают: изречение "кто крайний?" не является правильной формой вопроса.