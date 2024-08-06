У подозреваемого в убийстве Фарион завелись фанаты: у них новый тренд в TikTok
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В сети уже больше 800 видео на эту тему
После убийства украинского языковеда Ирины Фарион в соцсети Tik-Tok запустили новый тренд. Он сводится к тому, что подростки одеваются как подозреваемый в ее убийстве Вячеслав Зинченко и берут на себя ответственность за преступление.
Об этом говорится в сюжете "Говорить Великий Львів". Отмечается, что все ролики сопровождаются российской музыкой.
Помимо переодеваний некоторые из подростков также называют подозреваемого Вячеслава Зинченко свои кумиром и публикуют контент с соответствующими надписями.
Для публикации этого контента они даже запустили специальный хэштег #фариoff, под которым уже есть больше 800 видеозаписей.
Стоит отметить, что в настоящее время не совсем понятно, являются ли авторы украинскими подростками и не является это попыткой раздуть тему. Весьма показательными являются комментарии к одному из таких видео, к которому большая часть комментаторов просит объяснить, кем является человек на кадрах и кто такая Ирина Фарион.
Также важным моментом является то, что платформа TikTok остается одним из основных каналов распространения российской пропаганды в Украине, а ее контент в основном направлен на аудиторию детей и подростков, еще не имеющих устоявшихся моральных ориентиров.
Напомним, подозреваемый в убийстве языковеда Фарион был задержан в Днепре. Им оказался 18-летний футболист Вячеслав Зинченко. Его охарактеризовали как проукраинского и воспитанного парня. При этом его отец заявил, что у стороны обвинения нет прямых доказательств причастности его сына к покушению.