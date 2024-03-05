Правнук Сталина написал письмо Лаврову с необычным предложением

Готов официально от имени семьи Сталиных поддержать

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад направил открытое письмо к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, недавно резко выразившемуся в сторону Молдовы. В нем он отметил необходимость роспуска ООН.

Он считает, что организация показала свою бессилие и бесполезность. Об этом пишет News.ru.

"Как последний урожденный Джугашвили, правнук генералиссимуса Победы во Второй мировой войне и внук погибшего в фашистском концлагере Заксенхаузен Якова Джугашвили я готов официально от имени семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел Российской Федерации в созыве специально организации и целесообразности участия в ней страны правопреемника СССР, страны победителя фашизма – России", – пишет правнук Сталина.

По его словам, ООН оказались не в состоянии избежать геноцида наций и отдельных народов. Как пишет Бенсаад, организация "позволяет истреблять россиян" на Донбассе и проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.

Пресс-аташе Бенсаада Вадим Горжанкин добавил, что целесообразно перенести штаб-квартиру ООН в Москву или Ялту. Ведь, по его словам, сейчас западные дипломаты используют визовый режим для давления и лишают российских представителей возможности участвовать в сессиях ООН в Нью-Йорке.

Что известно о Селиме Бенсааде

Селим Бенсаад — это глухонемой художник и прямой правнук Иосифа Сталина, родившийся в 1971 году в Москве. Он стал известен через свои произведения и свое происхождение. Однако его карьера художника тоже не сложилась, ведь за несколько лет работы у него значительно ухудшилось зрение и он перестал видеть на один глаз.

Селим Бенсаад

До 2019 года о существовании правнука Иосифа Сталина было неизвестно. Его имя десятилетиями находилось в тени. Впервые общественность узнала его, когда Селим Бенсаад обратился к юристам и в СМИ с заявлением, что у него пытаются отобрать квартиру (вероятно, "черные риелторы") в центре Москвы, где он проживал вместе со своей женой. Позже, в 2019 году, из-за проблем с отцом он был вынужден переехать из Москвы.

Публичное обращение к Лаврову — не первый жест в биографии Бенсаада, ведь в 2022 году прямой правнук он написал Владимир Путину с очередным предложением реабилитировать своего "великого" предка и призывом "прекратить называть его прадеда красным диктатором".

По его мнению, единственным фактором дискредитации его предка была "информационная война", целью которой было укрепление своего имиджа и положения в компартии и обществе Никитой Хрущевым.

Ранее "Телеграф" писал, что в Бразилии отказались заправить самолет главы российского МИД Сергея Лаврова, когда тот собирался отправиться на встречу с президентом страны Лулой да Силвой. Все из-за страха перед санкциями.