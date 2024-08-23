Больше никаких скандалов вокруг "Охматдета"? Ляшко рассказал, как будут наблюдать за процессом восстановления больницы

Деньги, собранные на отстройку больницы, не потеряны

Не утихают страсти вокруг восстановления больницы "Охматдет", деньги на отстройку которой собирали всей страной. После ряда скандалов, таких как выбор победителем тендера сомнительной компании или пертурбации в благотворительном фонде, собиравшем средства на восстановление, министр здравоохранения Олег Ляшко заявил, что за процессом отстраивания больницы будет следить соответственно созданный Совет.

Об этом в своем канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он не понимает, почему нельзя было это сделать с самого начала.

"Только что Ляшко ответил на вопрос, что происходит вокруг Охматдета. Говорит, что деньги, которые были собраны, не потеряны. А за процессом восстановления будет следить соответственно созданный Совет, в который вошли благотворители, международные и общественные организации. И сейчас происходит согласование всех шагов по восстановлению. Очень хорошо. Но почему вы ждали сколько времени???? Почему нельзя было сделать это с самого начала нормально?" — спрашивает нардеп.

Следует заметить, что именно благодаря огласке в СМИ разным дельцам не удается нажиться на восстановлении больницы "Охматдет". Общественные деятели и журналисты прицельно наблюдают за процессом восстановления больницы и сообщают о разных нарушениях.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство", получавший пожертвования на восстановление больницы после российской атаки 8 июля, якобы "не планирует" переводить собранные средства на официальные счета больницы. В этом их обвинил сейчас уже экс-директор больницы "Охматдет" Владимир Жовнир. В фонде же информацию не подтвердили и предоставили пояснения.