"Збив чеченця банкою огірків": мережа вибухнула мемами про Татарова після слів Зеленського

Діяльність заступника голови ОП зацікавила журналістів

Президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна. 2024.Незалежність" заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров на початку широкомасштабного вторгнення Росії вбивав чеченців у Києві. Це викликало бурхливу реакцію в мережі.

Після цієї заяви Зеленського користувачі соцмереж почали поширювати меми на цю тему. Дехто у зв'язку з цим згадав історію про те, що жінка нібито збила ворожий дрон банкою огірків.

Варто зазначити, що президент був здивований запитанням журналістів щодо діяльності Татарова. Він заявив, що про роботу заступника голови ОП знають і міжнародні партнери.

"Це знають і Сполучені штати, і всі: Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його? Щоб його вбили руські? Тому що я вже про це сказав, що це не публічна інформація", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський обізвав російського диктатора Володимира Путіна. У спілкуванні з журналістами він назвав його "дід" — а це зовсім не те слово, яким зазвичай усі називають президента РФ.