Количество отключений резко возросло, графики не действуют: повезло только одному региону

Потребление остается высоким из-за жары в большинстве областей

В пятницу, 30 августа, в Украине вводятся еще более жесткие ограничения электроснабжения, чем предполагалось по графикам. В Киеве и 16 областях введены аварийные отключения.

"Внимание! Из-за сложной ситуации в энергосистеме – утром в Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях были введены аварийные отключения, поэтому предварительные графики ограничений сейчас не действуют", — сообщили в Укрэнерго.

Энергетики отметили, что после отмены аварийных отключений ограничения в указанных регионах должны применяться так:

00:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 21:00 – три очереди отключений;

21:00 – 24:00 – две очереди отключений.

В то же время лучше ситуация со светом на западе Украины. Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях действуют следующие графики:

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 21:00 – три очереди отключений;

21:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Как сообщал "Телеграф", руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прогнозирует, что грядущая зима будет тяжелой из-за последствий регулярных обстрелов энергетической системы и длительных отключений света. Однако гуманитарной катастрофы, которой все боятся, по его мнению, скорее всего, не будет.