Кількість відключень різко зросла, графіки не діють: пощастило лише одному регіону

Споживання залишається високим через спеку у більшості областей

В п'ятницю, 30 серпня, в Україні вводять ще більш жорсткі обмеження електропостачання, ніж передбачалося за графіками. У Києві та 16 областях запроваджено аварійні відключення.

"Увага! Через складну ситуацію в енергосистемі – вранці у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях були запроваджені аварійні відключення, тому попередні графіки обмежень зараз не діють", — повідомили в Укренерго.

Енергетики зазначили, що після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах мають застосовуватись так:

00:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Водночас краща ситуація зі світлом на заході України. У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях діють такі графіки:

9:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 21:00 – три черги відключень;

21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Як повідомляв "Телеграф", керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує, що прийдешня зима буде важкою через наслідки регулярних обстрілів енергетичної системи та тривалі відключення світла. Проте гуманітарної катастрофи, якої всі бояться, на його думку, скоріш за все не буде.