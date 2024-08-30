"Вон с Паралимпиады": в России истерят из-за мощного поступка украинца

Украинский спортсмен не собирается стоять рядом с представителем страны-агрессора

На Паралимпийских играх в Париже впервые на пьедестале почета пересеклись представители Украины и РФ. Украинец Александр Комаров не стал стоять рядом с представителем страны-агрессора во время церемонии награждения.

Александр, который выиграл "бронзу" в заплыве на дистанции 200 м в классе S5, поздравил итальянца Франческо Боччардо с победой и объяснил тому, что не хочет стоять рядом с россиянином Кириллом Пульвером, который выиграл "серебро".

"Сказал итальянцу, что вынужден буду отойти от него, потому что рядом стоял субъект Российской Федерации, якобы нейтральный, но все мы знаем, что нейтральность — это только на бумаге. Я его поздравил и пожелал успехов, после чего отошел [и положил руку на сердце]. С Украиной в сердце и надеюсь на скорую нашу победу", — цитирует Комарова suspilne.

В России пропагандисты назвали поступок украинца "провокацией". К примеру, сайт sportbox.ru призвал выгнать украинца из Игр.

Напомним, на счету Сине-желтых 5 наград на Паралимпиаде в Париже. Первое "серебро" сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Ирина Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).

Во второй соревновательный день Игр первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый (класс F38).