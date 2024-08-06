Почему заместителя министра здравоохранения Украины уволили: названа причина

"Телеграф" узнал подробности

Заместитель министра здравоохранения Украины Петр Емец уволился по собственному желанию. Он занимал должность более 3 лет с мая 2021 года.

Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Министерстве здравоохранения Украины (МОЗ).

"Петр Емец принял решение оставить должность замминистра по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья. Его заявление сегодня рассмотрел Кабмин", — сообщил собеседник изданию.

В то же время подробности о состоянии здоровья должностного лица не разглашают.

Заметим, что Кабинет Министров назначил Емца заместителем министра здравоохранения Украины 2 июня 2021 года. До этого он занимал должность заместителя директора департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава.

Напомним, что 6 августа также были уволены два судьи, которые оскандалились на всю Украину. Речь идет о Всеволоде Князеве и Алексее Тандыре. Основанием для такого решения стало нарушение ими норм Конституции Украины. Князева разоблачили на получении взятки в размере 2,7 млн долларов, а Тандыр насмерть сбил бойца Национальной гвардии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, когда можно ждать обещанных Зеленским перестановок в Кабмине.