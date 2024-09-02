Секрет Кличко раскрыт: откуда произошла известная фамилия и сколько украинцев ее носят

В Украине проживает 179 носителей этой фамилии

Все украинцы знают братьев Владимира и Виталия Кличко (ныне мэр Киева — ред.,), украинских боксеров, выигравших самые престижные титулы чемпионов мира в профессиональном боксе. Однако о происхождении их фамилии известно немного.

"Телеграф" решил рассказать читателям, откуда произошло это родовое имя и какую тайну оно хранит. Генеалогический ресурс "Рідні" помог узнать, почему предки нынешнего мэра Киева могли получить это родовое имя.

Значение и происхождение фамилии

Вероятнее всего, фамилия восходит к украинскому глаголу кликати – "громко кричать, звать, призывать, именовать", который, в свою очередь, образован от общеславянского клич (клик) – "возглас, призыв".

Существует еще версия образования фамилии от турецкого слова клыч (килич) – названия турецкой сабли с изгибом, которая была на вооружении у казаков.

Как давно существует фамилия?

Носители фамилии фигурируют в метрических записях 1851–1861 годов Михайловской церкви села Юшки Киевского уезда.

Сейчас, согласно порталу Рідні, в Украине проживает 179 носителей этой фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказать читателям, откуда произошла фамилия Безуглая и какую тайну она хранит.