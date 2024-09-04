Осень уже показывает выходки: какой будет погода 4 сентября в Украине

Температура воздуха будет высокой

Середина рабочей недели принесет украинцам приятное изменение погодных условий. После продолжительной жары синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до комфортных показателей в большинстве регионов страны. В то же время на юге ожидаются осадки, кое-где с грозами. Подробный прогноз погоды на 4 сентября поможет украинским спланировать свой день и подготовиться к возможным изменениям в природе.

По данным Украинского гидрометцентра, 4 сентября в Украине будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +26…+28 градусов. Теплее всего будет на крайнем востоке, крайнем севере и северо-западе страны, где столбики термометров могут подниматься до +30 градусов.

Однако южные области и часть центральных регионов ощутят влияние циклона, который принесет дожди и грозы. Об этом сообщает известная метеорологиня Наталья Диденко.

Интересно, что прохладнее всего будет на Одесщине и Днепропетровщине. В этих областях дневная температура местами будет составлять лишь +22…+25 градусов. Такой контраст объясняется влиянием атмосферного фронта, который принесет не только прохладу, но осадки.

Дожди с грозами ожидаются преимущественно в южной части Украины. Во второй половине дня и вечером зона осадков может распространиться на Черкасскую, Днепропетровскую и Полтавскую.

Осень уже дает о себе знать, ведь ночью температура воздуха опускается до +18…+20 градусов. Ветер будет умеренным, со скоростью 5-10 м/с.

Погода на 4 сентября в Украине

В столице Украины 4 сентября ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха в Киеве составит +27 градусов, что является достаточно комфортным показателем для начала осени.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине аномальная осень. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух говорит, что климат сильно изменился. За окном сейчас метеорологическое лето.