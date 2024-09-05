Остался неуслышанным: в СМИ назвали причину увольнения Кулебы

Результаты работы министра оказались недостаточными

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 4 сентября, подал в отставку. Причиной тому может быть то, что его призывы к Западу об усилении поддержки остались неуслышанными.

Об этом говорится в материале The Telegraph. Издание отмечает, что он был одним из самых узнаваемых членов Кабмина, однако в последнее время его работа не давала желанных результатов.

Отмечается, что Кулеба имел задание добиться от США и Великобритании разрешения на нанесение ракетных ударов по объектам на российской территории. Кроме того, он работал над обеспечением передачи дополнительных батарей ПВО Patriot и недавно делал заявления о том, что некоторые союзники с этим затягивают.

Не допустить промедлений с этим очень важно для Украины, поскольку россияне усилили ракетные атаки по мирным украинским городам на фоне приближения холодной поры года.

"Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены таким образом, чтобы Украина достигла всех нужных нам результатов — для всех нас", — рассказал в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что Кулеба может отправиться послом в Брюссель. Там есть представительства Украины при Бельгии и Люксембурге, а также при ЕС и НАТО.