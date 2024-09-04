"Серьезно усилит направление": стало известно, куда могут отправить Дмитрия Кулебу после увольнения из МИД

Речь идет о стране Европейского Союза

Глава МИД Дмитрий Кулеба, который написал заявление об отставке, может возглавить одно из важных посольств Украины за границу. В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, кроме представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины собственно в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, который ссылается на собственные источники. Журналисты отмечают, что ранее обсуждались даже варианты слияния этих посольств воедино в рамках оптимизации.

"Но сейчас, с учетом нашей интеграции в ЕС и НАТО, это направление нужно будет серьезно усилить", — сказал один из собеседников РБК-Украина.

Кто заменит о.

Добавим, ожидается, что украинский дипломат Андрей Сибига заменит Дмитрия Кулебу в должности министра иностранных дел после кадровых изменений в правительстве Владимира Зеленского, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с мнением президента.

Сибига, является первым заместителем Кулебы в МИД, имеет репутацию умелого дипломата. Он работал послом Украины в Турции и замруководителя аппарата Зеленского до прихода в министерство в этом году.

Что известно о Дмитрии Кулебе

Министерство иностранных дел получило нового председателя в 2020 году. Дмитрий Кулеба заменил на этом посту Вадима Пристайко и стал самым молодым в истории главой МИД Украины. На момент назначения ему было 39 лет.

"Телеграф" решил напомнить читателям о взлетах и падениях Дмитрия Кулебы, а также ярких моментах его карьеры и чем он запомнился украинцам.