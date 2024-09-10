"Не заставлять, а...": в Правительстве объяснили, зачем нужно новое министерство "по возвращению"

Все меньше украинцев хочет вернуться

Украинское Правительство планирует создать Министерство по возвращению (или новое министерство), главная цель которого — вернуть украинцев из-за границы домой, но не силой. Чтобы реализовать этот замысел, Кабмин намерен работать с правительствами стран-партнеров и украинской диаспорой, говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О создании министерства по возвращению глава правительства рассказал на пресс-конференции 10 сентября. По словам Шмыгаля, сейчас многие украинцы живут в других странах.

Да, в Польше находится около 900 тысяч наших граждан. В Германии проживает около 1,3 миллиона украинцев. Третьей страной по количеству наших земляков Чехия. Также многие украинцы проживают в других странах Европейского Союза и мира.

Раньше почти все украинцы за границей хотели вернуться домой. По словам премьер-министра, в первый год войны более 95% украинцев хотели возвратиться на Родину. Однако сейчас ситуация поменялась. Теперь это число уменьшилось до 80%, потому что люди привыкли к жизни в других странах.

"Сегодня война продолжается, и произошла адаптация украинцев, адаптация детей, ассимиляция. Сегодня уже менее 80% украинцев готовы возвращаться в Украину", — пояснил Денис Шмыгаль.

Новое министерство будет работать с правительствами стран, где живут украинцы, а также с украинскими общинами за рубежом. Цель – не заставлять людей возвращаться, а создать для этого хорошие условия.

"Речь идет о работе с украинцами, которые находятся в Польше, Германии. Работа как на политическом уровне с политическими руководствами стран партнеров, которые действительно радостно приняли наших беженцев, так и непосредственно с украинской общиной, диаспорой, украинскими культурными центрами, организациями для того, чтобы начать эту работу. Она не сделается за один день, это действительно большая работа от политического до технического уровня", — сказал Шмыгаль.

Точное название министерства еще не известно, но его скоро объявят. О создании этого министерства ранее уже говорили президент Владимир Зеленский и лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее "Телеграф" писал, что Польша может вернуть обратно в Украину мужчин, незаконно уехавших из нашей страны с начала полномасштабного вторжения. Договоренности между странами уже достигнуты.