"Не змушувати, а...": в Уряді пояснили, навіщо потрібне нове міністерство "з повернення"

Усе менше українців хоче повернутись

Український Уряд планує створити Міністерство з повернення (або нове міністерство), головна мета якого — повернути українців з-за кордону додому, але не силою. Аби реалізувати цей задум, Кабмін збирається працювати з урядами країн-партнерів та українською діаспорою, каже прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про створення міністерства з повернення глава Уряду розповів на пресконференції 10 вересня. За словами Шмигаля, зараз багато українців живе в інших країнах.

Так, у Польщі перебуває близько 900 тисяч наших громадян. У Німеччині проживають приблизно 1,3 мільйона українців. Третьою країною за кількістю наших земляків є Чехія. Також багато українців проживає в інших країнах Європейського Союзу та світу.

Раніше майже всі українці за кордоном хотіли повернутися додому. За словами прем'єр-міністра, в перший рік війни понад 95% українців хотіли повернутися на Батьківщину. Однак зараз ситуація змінилася. Тепер це число зменшилося до 80%, бо люди звикли до життя в інших країнах.

"Сьогодні війна триває, й відбулася адаптація українців, адаптація дітей, асиміляція. Сьогодні вже менш як 80% українців готові повертатися в Україну", — пояснив Денис Шмигаль.

Нове міністерство буде працювати з урядами країн, де зараз живуть українці, а також з українськими громадами за кордоном. Мета — не змушувати людей повертатися, а створити для цього хороші умови.

"Мова йде про роботу з українцями, які знаходяться в Польщі, Німеччині. Робота, як на політичному рівні з політичними керівництвами країн партнерів, які дійсно радо прийняли наших біженців, так й безпосередньо з українською громадою, діаспорою, українськими культурними центрами, організаціями для того, щоб цю роботу почати. Вона не зробиться за один день, це дійсно велика робота від політичного до технічного рівня", — сказав Шмигаль.

Точна назва міністерства ще не відома, але її скоро оголосять. Про створення цього міністерства раніше уже говорили Президент Володимир Зеленський та лідер партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

Раніше "Телеграф" писав, що Польща може повернути назад в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами вже досягнуто.