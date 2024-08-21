"В Валере я почувствовала своего ребенка": Ада Роговцева рассказала о первой встрече с Залужным

Украинская артистка рассказала, что для нее стало честью познакомиться с украинским генералом

Народная артистка Украины Ада Роговцева рассказала свою историю знакомства с бывшим Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Она увидела в нем своего ребенка.

Об этом пишет советница Залужного Людмила Долгоновская в своей книге "Железный генерал. Уроки человечности", с которой ознакомился "Телеграф". По словам артистки, во время первой встречи Залужный зарекомендовал себя, как начитанного и умного человека.

Знакомство состоялось в театре после спектакля "Похоже на счастье" еще до полномасштабной войны. В беседе Валерий Залужный упомянул, что недавно стал Главкомом ВСУ (был назначен на должность 27 июля 2021 — ред.).

"После спектакля один генерал захотел со мной и моей дочерью Катей познакомиться. Для нас это была большая честь, поэтому мы с радостью вышли на этот разговор. Мы увидели перед собой необыкновенно красивого и очень учтивого мужчину. На его лице было что-то вроде благодати: некое спокойствие и мужество. А когда послушали его отзыв о спектакле, то убедились в его незаурядном уме. Мы разговорились. Оказалось, его недавно назначили Главнокомандующим! И между нами не ощущалось никакой дистанции", — рассказывала Ада Роговцева.

Она отметила, что всегда во время встреч с военными говорит одну и ту же вещь: ""Мальчики, сейчас война и очень страшно; но когда она закончится, будет так же страшно, потому что вы придете к тем, кто не знает то, что вы знаете; вы должны понимать, что вы мудрее и умнее". Но, по словам артистки, в глазах Валерия Залужного она прочитала, что он знает и понимает, что такое война. И этот опыт очень меняет человека.

"Я похоронила своего сына. А мать, хоронящая сына, тоже знает, что такое горе. И в Валере я почувствовала своего ребенка. Он стал для меня очень родным", — сказала Ада Роговцева.

К слову, на ее странице в Facebook много снимков с Валерием Залужным. На одной из фотографий присутствует и командир "Волков Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло, который погиб под Бахмутом 7 марта 2-23 года.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный и Эдуард Москалев работали охранниками в ночном клубе. Два украинских генерала вместе учились и вместе подрабатывали после службы.

А брат Залужного Артур рассказал, что "железный генерал" воспитал его. Залужный-страший взял на себя роль главного мужчины в семье и младший брат старается во всем на него ровняться.