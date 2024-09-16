"Добро пожаловать в цифровой концлагерь": украинцы негодуют из-за новых правил Укрзализныци
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Билеты международного сообщения стало сложнее приобрести
Укрзализныця не продает билеты международного сообщения без верификации пользователей в "Дия". Такое правило компания внедрила с 1 августа 2024 года. Однако есть один важный нюанс.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аналитического отдела в Promedia Consulting Кирилл Захаров. Он подчеркнул, что не так давно Министерство цифровой информации отчиталось о количестве пользователей приложения "Дия", а уже сейчас украинцы столкнулись с такой проблемой.
"Укрзализныця не продает билеты международного сообщения без верификации пользователей в Дии. А Дия, в свою очередь, полагает недостаточным подтверждения ваших данных при помощи BankId. Дии нужна ваша биометрия в виде ваших фото", — пишет Захаров.
При этом автор поста добавил, что он лично сходил на вокзал и попытался приобрести билеты. Однако он получил ответ, что приобретение таких билетов возможно только через приложение "Дия"
"Добро пожаловать в цифровой концлагерь. И да… Не нужно трындеть про перекупов. Так как я непосредственно подошёл на вокзал и попытался лично взять билеты и получил ответ, что приобретение таких билетов возможно только через Дию. Дякую! Дуже дякую!", — подытожил он.
Справка: с 1 августа 2024 года Укрзализныця расширила практику верификации билетов через приложение Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила коснулись следующих рейсов:
- №19/20 Киев — Хелм — Киев,
- №23/24 Киев — Хелм — Киев,
- №51/52 Киев — Перемышль — Киев,
- №89/90 Киев — Перемышль — Киев и
- №73/74 Харьков — Перемышль — Харьков.
Приобрести билеты на эти маршруты можно будет только после подтверждения личности через Дія.Підпис.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в последнее время стало сложнее купить билеты в Укрзализныце. Остро проблема ощущается с покупкой билетов в восточном направлении и обратно.