"Ласкаво просимо до цифрового концтабору": українці обурюються через нові правила Укрзалізниці

Квитки міжнародного сполучення стало складніше придбати

Укрзалізниця не продає квитки міжнародного сполучення без верифікації користувачів у "Дія". Таке правило компанія запровадила з 1 серпня 2024 року. Однак є один важливий нюанс.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник аналітичного відділу у Promedia Consulting Кирило Захаров. Він підкреслив, що нещодавно Міністерство цифрової інформації прозвітувало про кількість користувачів програми "Дія", а вже зараз українці зіткнулися з такою проблемою.

"Укрзалізниця не продає квитки міжнародного сполучення без верифікації користувачів у Дії. А Дія, своєю чергою, вважає недостатнім підтвердження ваших даних за допомогою BankId. Дії потрібна ваша біометрія у вигляді ваших фото", — пише Захаров.

При цьому автор посту додав, що він особисто сходив на вокзал та спробував придбати квитки. Однак він отримав відповідь, що придбання таких квитків можливе лише через програму "Дія"

"Ласкаво просимо до цифрового концтабору. І так… Не треба триндіти про перекупів. Бо я безпосередньо підійшов на вокзал і спробував особисто взяти квитки й отримав відповідь, що придбання таких квитків можливе тільки через Дію. Дякую! Дуже дякую!", — підсумував він.

Довідка: з 1 серпня 2024 року Укрзалізниця розширила практику верифікації квитків через додаток Дія.Підпис на низку міжнародних рейсів. Нові правила торкнулися наступних рейсів :

№19/20 Київ — Хелм — Київ,

№23/24 Київ — Хелм — Київ,

№51/52 Київ — Перемишль — Київ,

№89/90 Київ — Перемишль — Київ та

№73/74 Харків — Перемишль — Харків.

Придбати квитки на ці маршрути можна буде лише після підтвердження особи через Дія.Підпис.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому останнім часом стало складніше купити квитки в "Укрзалізниці". Гостро проблема відчувається із купівлею квитків у східному напрямку та назад.