Усик собрался в политику и уже определился с должностью

Украинский боксер хочет работать с детьми

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил о желании стать министром спорта по окончании карьеры. Недавно боксер поддержал УПЦ, которую он лично не связывает с Московским Патриархатом (МП).

Соответствующий комментарий Усика приводит Kanał Sportowy. Александр подчеркнул, что хочет работать с детьми, чтобы передать свой опыт другому поколению.

"Я бы хотел работать с детьми. Работать с детьми не только в спорте, но и в учебе: психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их некоторым вещам, которые могу я.

Я бы с удовольствием стал бы министром спорта – я стану им", – заявил Усик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вручил награды украинским спортсменам и деятелям культуры по случаю Дня Независимости Украины. Глава государства вручил Усику спецнаграду "Национальная легенда Украины". В ответ боксер подарил Зеленскому чемпионский пояс WBC, который отобрал у Тайсона Фьюри. К слову, реванш с "Цыганским королем" намечен на декабрь 2024 года.