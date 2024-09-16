Мы им как кость в горле: военный медик назвала рецепт победы Украины в войне

Украинцы сейчас борются за свою свободу и сами её творят

Украина сейчас переживает определенный этап развития себя, как государства. Победить в войне с российскими оккупантами помогут вера, надежда и любовь.

Об этом "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" рассказала медик, фельдшер 20-го Отдельного батальона специального назначения "Украина" Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Инна Ищенко в материале: "Каждая смерть – рубец на сердце: фельдшер батальона спецназначения о потерях на войне и сущности врагов".

По ее мнению, россияне воюют не за идею и не за убеждения. Они боятся, что разрушится их иллюзорный мир, что они лишатся Крыма, ведь это нечто сакральное. На этом держатся имперские амбиции.

"Украина им как кость в горле, постоянно была и есть. Я думаю, что мы сейчас боремся за свою свободу и мы ее творим. Это происходит на наших глазах. И для меня ключевым является то, что мы в этом принимаем непосредственное участие", — сказала Ищенко.

Фельдшер подчеркнула, что это определенный этап развития нашего государства. Мы взрослеем, крепнем как народ, как нация.

"Победить помогут вера, надежда и любовь. Как бы банально это ни звучало. Вера в победу, любовь к семье, потому что семья и является частью твоей Родины, твоего народа. У меня были периоды уныния из-за неизвестности, от понимания того, что не знаешь, когда все это закончится. Но мы должны верить, драться и продолжать свой путь", — подытожила собеседница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Венс рассказал о своем видении мира между Россией и Украиной.