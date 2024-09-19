В Сумах проблемы с интернетом из-за возможной кибератаки: сколько его не будет

Один из крупнейших провайдеров города сделал неутешительное заявление

Жители города Сумы столкнулись с серьезными проблемами с интернетом 19 сентября. Причиной тому стала возможная проведенная кибератака.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Отмечается, что речь идет о домашнем интернете.

Местные жители говорят, что один из крупнейших провайдеров города сделал неутешительное заявление. По его словам, связи не будет в течение суток.

Над устранением неполадок проводятся соответствующие работы. При этом, в сети не назвали провайдера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 18 сентября многие пользователи мобильного оператора "Киевстар" пожаловались на отсутствие связи. Такие инциденты были зафиксированы в Киеве, Запорожье, Харькове, Харьковской и Полтавской областях, а также других. При этом во Львове подобных проблем этим утром не было. Пользователи отметили в сети, что они не могут воспользоваться никакими услугами оператора.

На некоторые жалобы в компании ответили и заявили, что над устранением неполадок уже работают специалисты. Затем, уже примерно к 12:00, в соцсетях стали появляться сообщения, что связь "Киевстара" вновь появилась.