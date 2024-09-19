У Сумах проблеми з інтернетом через можливу кібератаку: скільки його не буде

Один із найбільших провайдерів міста зробив невтішну заяву

Жителі міста Суми зіштовхнулися із серйозними проблемами з інтернетом 19 вересня. Причиною цього стала можлива проведена кібератака.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Наголошується, що йдеться про домашній інтернет.

Місцеві жителі кажуть, що один із найбільших провайдерів міста зробив невтішну заяву. З його слів, зв’язку не буде протягом доби.

Над усуненням несправностей проводяться відповідні роботи. При цьому в мережі не назвали провайдера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 18 вересня багато користувачів мобільного оператора "Київстар" поскаржилися на відсутність зв’язку. Такі інциденти було зафіксовано у Києві, Запоріжжі, Харкові, Харківській та Полтавській областях, а також інших. При цьому у Львові подібних проблем цього ранку не було. Користувачі зазначили у мережі, що вони не можуть скористатися жодними послугами оператора.

На деякі скарги в компанії відповіли та заявили, що над усуненням несправностей вже працюють фахівці. Потім, вже приблизно о 12:00, у соцмережах почали з’являтися повідомлення, що зв’язок "Київстару" знову з’явився.