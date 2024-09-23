Некоторые пенсионеры с 1 октября могут получить солидную надбавку: кто и сколько

Размер надбавки зависит от возраста пенсионера

В Украине до весны 2025 года не планируется индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры всё же получат повышение выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там объяснили, что выплаты у некоторых вырастут за счёт специальной возрастной надбавки, на которую могут претендовать пенсионеры, соответствующие следующим условиям:

достигли возраста 70 лет;

общая сумма их пенсий составляет менее 10 340,35 гривен;

получают пенсию по возрасту.

Размер надбавки зависит от возраста пенсионера. В настоящее время выплаты для тех, кто имеет право на надбавку, могут увеличиться следующим образом:

300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен для граждан в возрасте от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен для лиц старше 80 лет.

Следует отметить, что надбавка по возрасту начисляется автоматически и добавляется к основной сумме пенсии.

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