"По 16 часов без света": названы три города Украины, где зима будет самой тяжелой

Одни из самых больших городов самые уязвимые

В трех городах Украины зимой будет тяжелая ситуация со светом, которую вряд ли удастся быстро отрегулировать. Так, в Киеве, Одессе и Харькове электричества может не быть по 16 часов в сутки.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает ТСН. Отмечается, что энергетика Украины объединена и может более-менее справляться с ударами РФ, однако одни из крупнейших городов — ахиллесова пята.

"Это большие города, Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие военные риски", — объясняет Харченко.

Еще два города и одни из самых больших пунктов потребления — Киев и Одесса. По словам эксперта, в Одессе нет собственной генерации, поэтому сейчас энергетики в усиленном режиме установят соответствующие мощности, которые "дай бог прикроют водоснабжение".

"Это будет очень хорошо, если они успеют запустить то, что должно закрыть водоснабжение и хотя бы половину теплоснабжения города. Потому что это критически важные вещи", — сказал Харченко.

Эксперт подчеркнул, что Киев — это безумно дефицитный город. К примеру, когда-то для обеспечения его электроснабжения строили Чернобыльскую АЭС.

"В Киеве не хватает зимой 700-900 мегаватт мощности, которые нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – добавляет энергетик.

Ранее Телеграф рассказывал, что энергетики объяснили, у кого в первую очередь исчезает свет при экстренных отключениях.