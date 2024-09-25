Часть Украины накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 25 сентября

Первое ощутимое похолодание будет не ранее 29 сентября

Сентябрь в этом году радует украинцев теплой погодой, она сохранится и в ближайшие дни. В среду, 25 сентября, в западных областях возможны дожди с грозами, а на остальной территории Украины осадков не ожидается.

Синоптик Наталья Диденко пояснила, что дожди на запад Украины принесет атмосферный фронт с запада, связанный со скандинавским циклоном Brigitta. В то же время остальная территория страны все еще будет принадлежать антициклону, поэтому в большинстве областей 25 сентября будет сухо и солнечно.

Карта осадков

По ее прогнозу, температура воздуха будет практически летней: +23 +28 градусов, в западных областях свежее — +21 +24. В Киеве в среду будет сухо, тепло и солнечно, воздух прогреется до +26 градусов.

"Более ощутимое похолодание ориентировочно — 29 сентября, но до окончательно устойчивого снижения температуры воздуха еще далеко", — прогнозирует синоптик.

По прогнозу Укргидрометцентра, дожди с грозами 25 сентября накроют все западные области. Там днем будет самая низкая температура по Украине — 20 градусов с отметкой "плюс", а жарче всего будет в Одесской и Херсонской областях — до +28.

Карта погоды на 25 сентября

Как сообщал "Телеграф", из-за аномально теплой погоды в Украине в конце сентября зацвели деревья. В Днепре цветет груша, а в Херсоне — каштаны.