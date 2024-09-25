Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 25 вересня

Перше відчутне похолодання буде не раніше 29 вересня

Вересень цього року радує українців теплою погодою, вона збережеться й найближчими днями. У середу, 25 вересня, у західних областях можливі дощі із грозами, а на решті території України опадів не очікується.

Синоптик Наталка Діденко пояснила, що дощі на захід України принесе атмосферний фронт із заходу, пов’язаний зі скандинавським циклоном Brigitta. Водночас решта території країни все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня буде сухо і сонячно.

Карта опадів

За її прогнозом, температура повітря буде практично літньою: +23 +28 градусів, у західних областях свіжіше — +21 +24. У Києві в середу буде сухо, тепло та сонячно, повітря прогріється до +26 градусів.

"Відчутніше похолодання орієнтовно — 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко", — прогнозує синоптик.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощі із грозами 25 вересня накриють усі західні області. Там вдень буде найнижча температура в Україні — 20 градусів із позначкою "плюс", а найспекотніше буде в Одеській та Херсонській областях — до +28.

Карта погоди на 25 вересня

Як повідомляв "Телеграф", через аномально теплу погоду в Україні наприкінці вересня зацвіли дерева. У Дніпрі цвіте груша, а у Херсоні — каштани.