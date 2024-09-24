В Киеве продолжается лето? Какой погоды ждать в столице 25 сентября

Синоптики порадовали прогнозом

В среду, 25 сентября, в Киеве будет сохраняться теплая погода, напоминающая летнюю. Жителям столицы в этот день не стоит ожидать осадков.

Такой прогноз появился на сайте Украинского гидрометеорологического центра. Синоптики отмечают, что на протяжении дня будет облачно.

Ночью температура воздуха будет варьироваться между +13 и +11 градусов. Однако уже днем вновь станет тепло. Согласно прогнозу, днем в среду температура воздуха будет подниматься до +25.. +27 градусов.

Несмотря на такую теплую и практически летнюю погоду в сентябре, уже на этой неделе Киев накроет значительное похолодание. В ближайшие дни температура воздуха днем упад до +18 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в конце сентября 2024. Он подчеркнул, что в ближайшую неделю значительных дождей не предвидится. Однако умеренные осадки будут наблюдаться временами в западной части страны. Синоптик также добавил, что за счет такой атмосферной циркуляции к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова.