Бывший мэр Житомира назначен на новую должность: чем будет заниматься Сухомлин

"Телеграф" расскажет, что известно о чиновнике

В пятницу, 27 сентября, Кабмин осуществил кадровые изменения. Бывший мэр Житомира Сергей Сухомлин был назначен новым председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук на своей странице в Телеграм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на прошлой неделе горсовет Житомира досрочно прекратил полномочия Сухомлина как городского головы. Мэром Житомира он был с ноября 2015 года.

Сергей Сухомлин — что известно

Сергей Сухомлин, 55-летний уроженец Радивилова (Ровенская область), начал свою карьеру в бизнесе. До 2006 года он занимал должность коммерческого директора в житомирских компаниях "Технотроник" и "Визаж".

Политический путь Сухомлина начался с избрания депутатом Житомирского городского совета в 2006 году от партии "Наша Украина". В 2010 году он снова стал депутатом, на этот раз представляя "Фронт Змін".

Активное участие в событиях Евромайдана привело к назначению Сухомлина первым заместителем городского головы Житомира в марте 2014 года. Уже в ноябре 2015 года он возглавил город, став мэром. В этой должности его переизбрали в 2020 году.

За это время он запомнился несколькими важными проектами. К примеру, летом 2024 года он работал над тем, чтобы сделать город энергонезависимым. Тогда в Житомире начали развивать частные котельные.

Кадровые изменения в Украине

В пятницу, 27 сентября, были и другие кадровые изменения в Правительстве. По информации Тараса Мельничука, кабинетом Министров Украины назначено:

- Порхуна Александра заместителем Министра здравоохранения Украины;

– Ткаченко Тимура заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.