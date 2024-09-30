"Рейтинги проводить не буду": Гетманцев объяснил, почему не уволили Шмыгаля

Не следует воспринимать кадровые изменения, как игру на публику, или какое-то шоу с перезагрузкой

Несмотря на многочисленные кадровые изменения в Кабмине, Шмигаль по-прежнему занимает кресло премьер-министра. Преграды со стороны закона "О военном положении" не имеют никакого отношения к тому, что президент до сих пор не уволил его.

Так считает глава финкомитета ВР Даниил Гетманцев. Почему Шмигаль до сих пор занимает этот пост, он рассказал в интервью Украинским новостям.

Он отметил, что для смены премьера норма закона не была помехой, ее можно изменить.

"По моему личному убеждению, смена премьера не обоснована сегодня. Изменение каждого состоявшегося министра имело под собой основания, которые были разными. Например, работой Министра юстиции Малюськи я был доволен, я считаю его лучшим министром юстиции за всю историю, он сломал коррупцию в Минюсте, он превратил Минюст из юридическо-коммерческой биржи в государственный орган, которым, если не гордиться можно, то за который точно не стыдно. Выгорел, это его решение. Это тот случай, когда можно действительно поблагодарить за работу», - рассказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что основания для кадровых изменений в Кабмине были разными. Но не следует их воспринимать как какую-то игру на публику, или какое-нибудь шоу с перезагрузкой.

Полную перезагрузку правительства нужно проводить в мирные времена, считает Гетманцев. Во время войны команду нужно только усиливать и выполнять те задачи, которые есть, независимо от того, популярны эти люди или популярны эти решения. От чиновников требуется только эффективность. По мнению Гетманцева, у премьера есть эффективность.

"Премьер всегда на месте: 24/7, в курсе всех вопросов, очень профессиональный, реагирует на все вызовы. Премьер живет этим и полностью отдается работе, и я считаю, что если он и не лучше — здесь я рейтинги не буду проводить, то один из лучших премьер-министров за всю нашу историю. Не играет в политику во время войны, что очень важно, и просто делает свою работу очень профессионально.

Он признал, что у Шмыгаля, как и у всех людей, есть ошибки. Но отметил, что "этот человек на своем месте".

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