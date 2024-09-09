Кадровые изменения и реорганизация работы: новый глава МИД принялся за работу

МИД должен соответствовать реалиям ведущей войну страны, заявил новый министр

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил свои первые кадровые решения в должности. В первую очередь он отозвал из Грузии временного поверенного Украины Михаила Харишина, а также внес представление на увольнение замминистра Ирины Боровец.

Об этом сам Сибига сообщил после проведения первого совещания с украинскими послами и генеральными консулами. По его словам, МИД должен соответствовать реалиям страны, ведущей войну и воплощать практики современной дипломатии, каждый не понимающий этого дипломат отправляется на выход.

"Указал приоритеты украинской дипломатии, и безусловный приоритет – это оружие и другие потребности ВСУ. Украинская дипломатия должна работать на Силы Обороны ежедневно… Озвучил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины. Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии. Сообщил о внесении представления об увольнении заместительницы министра Ирине Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)", – сообщил он.

Сибига добавил, что каждый посол не должен выжидать указаний из центра, а действовать инициативно, не бояться брать на себя ответственность. Послов, которые не способны этого сделать, ничего хорошего не ожидает.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Верховная Рада отправила главу МИДа Дмитрия Кулебу в отставку. Он возглавлял министерство с 2020 года. В СМИ появилась информация о том, что Кулеба может отправиться послом в Брюссель. Там есть представительства Украины при Бельгии и Люксембурге, а также при ЕС и НАТО.

Новым министром стал Андрей Сибига, до этого являвшийся заместителем главы МИД, а также послом в Турции.