Это будет правительство "камикадзе": политтехнолог о кадровых перестановках Зеленского

Эксперт высказал мнение о возможных мотивах таких изменений

Внезапные изменения в составе Кабмина вызывают озабоченность среди экспертов и политических обозревателей. Некоторые из них кажутся понятными, но в отношении других должностных лиц возникают опасения.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал "Телеграфу" возможные перестановки в Кабинете Министров. По его словам, отставки и назначение новых должностных лиц неизбежны в нынешних условиях, поскольку страна продолжает искать пути стабилизации власти. Однако такие перестановки иногда выглядят как имитация реформ, заметил специалист.

Эксперт рассматривает несколько вариантов развития событий. Один из них — создание "Правительства национального единства", которое, по мнению политолога, могло бы быть самым логичным шагом. Другой вариант предполагает формирование кабинета министров, полностью подконтрольного Офису Президента.

Голобуцкий также отметил возможное влияние западных партнеров на решения о перестановках, хотя сам в это особо не верит. Он считает, что Правительство может стать технократическим или даже "Правительством камикадзе" — составом министров, готовых принимать сложные и непопулярные решения. "Это будет технологическое какое-то Правительство, это будет технократическое Правительство, это будет Правительство людей-камикадзе, которые должны принять какие-то решения, которые перечеркнут их будущее, так сказать, карьеру", — отметил эксперт.

Голобуцкий также указал на особенности нынешней политической системы в Украине. "Это не Верховная Рада, это не парламент, это какой-то концлагерь, где люди просто голосуют, вынужденно голосуют. У них выхода нет", — заявил политолог, характеризуя ситуацию в законодательном органе.

Эксперт высказал мнение о возможных мотивах таких изменений. "Возможно, пришли новые социологические данные, что доверие уже опустилось менее 50 процентов, и нужно так называемые имитационные шаги, чтобы негатив, который все равно будет на Зеленском, перебросить на тех чиновников, ведь они пойдут", — предположил Голобуцкий.

Что касается эффективности нового правительства, то политтехнолог выразил скептицизм. "Очевидно, что в стране, в которой все решается одним-двумя людьми, ответственность не может лежать на правительстве. Она должна лежать на тех людях, которые действительно управляют страной", — подчеркнул эксперт.

Подытоживая, Алексей Голобуцкий отметил, что окончательные выводы делать рано, поскольку пока неизвестны ни фамилии новых чиновников, ни их функционал. Ситуация остается динамичной и дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стало известно, куда могут отправить Дмитрия Кулебу после увольнения из МИД. Речь идет о стране Европейского Союза.