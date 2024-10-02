Данные об отсрочке отсутствуют в реестре: что делать

Все документы следует хранить в папке

В Украине военнообязанные имеют право на отсрочку при определенных обстоятельствах. Данные о предоставлении должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Если этого не сделать, то будут определенные негативные последствия, например, трудности при взаимодействии с ТЦК и СП. Об этом сообщает юрист Дмитрий Франчук, передает РБК-Украина.

По его словам, информацию об отсрочке нужно внести в реестр, потому что это поможет избежать проблем с ТЦК и СП, а также защитит права и гарантирует безопасность для военнообязанного.

Если данные не были внесены в реестр, то лицу следует обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и написать заявление о внесении в персональные данные. К нему нужно будет предоставить еще копии документов, подтверждающих отсрочку. Мужчине также следует выяснить причину, почему информация о документе не была зафиксирована.

"Убедитесь, что все документы, подтверждающие ваше право на отсрочку, оформлены правильно и в полном объеме. Сделайте копии всех необходимых документов для представления их в ТЦК и СП", — объясняет юрист.

Если эти действия не принесли нужного результата, то мужчина может отправить письменный запрос с требованием внести данные об отсрочке в реестр. Один из них должен остаться на руках с отметкой о принятии. Однако в случае игнорирования еще можно обратиться с жалобой в областной военный комиссариат или Минобороны Украины.

В то же время, военнообязанные могут получить консультацию от юриста, специализирующегося на военном праве, а также обратиться в административный суд с иском.

Юрист резюмировал, что такую проблему не стоит откладывать и все документы, связанные с правом на отсрочку, нужно сохранять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мужчины подать заявление на отсрочку от мобилизации дистанционно.