Дані про відстрочку відсутні у реєстрі: що робити

Усі документи треба зберігати у папці

В Україні військовозобов'язані мають право на відстрочку за певних обставин. Дані про її надання мають бути внесені у Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо цього не зробити, то будуть певні негативні наслідки, наприклад труднощі при взаємодії з ТЦК та СП. Про це інформує юрист Дмитро Франчук, передає РБК-Україна.

За його словами, інформацію про відстрочку треба внести в реєстр через те, що це допоможе уникнути проблем з ТЦК та СП, а також захистить права та гарантує безпеку для військовозобов'язаного.

Якщо ж дані не були внесені у реєстр, то особі потрібно звернутись до ТЦК та СП за місцем реєстрації й написати заяву про внесення до персональних даних. До неї потрібно буде надати ще копії документів, які підтверджують відстрочку. Чоловіку також варто з'ясувати причину, чому інформація про документ не була зафіксована.

"Переконайтеся, що всі документи, які підтверджують ваше право на відстрочку, оформлені правильно і в повному обсязі. Зробіть копії всіх необхідних документів для подання їх до ТЦК та СП", — пояснює юрист.

Якщо ці дії не принесли потрібного результату, то тоді чоловік може надіслати письмовий запит із вимогою внести дані про відстрочку до реєстру. Один з них має залишитись на руках з відміткою про прийняття. Однак у разі ігнорування ще можна звернутись зі скаргою до обласного військового комісаріату або Міноборони України.

Водночас військовозобов'язані можуть отримати консультацію від юриста, який спеціалізується на військовому праві, а також звернутись до адміністративного суду з позовом.

Юрист резюмував, що таку проблему не варто відкладати й всі документи, які пов'язані з правом на відстрочку, треба зберігати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть чоловіки подати заяву на відстрочку від мобілізації дистанційно.