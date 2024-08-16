"Россияне, сдавайтесь": легион "Свобода России" обратился к своим с неожиданным призывом

Это решение – здоровая альтернатива бездумной смерти

Российских военных призывают сдаваться в плен Вооруженных Сил Украины (ВСУ) или переходить на их сторону. С призывом к россиянам обратились добровольцы легиона "Свобода России".

Как отмечают добровольцы в Telegram, бойцы РФ не должны слушать чиновников, которые говорят, что лучше взорвать себя, чем сдаться в плен украинским военным.

"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настоятельно рекомендуют не сдаваться в плен, а взорваться на своей же гранате. Но солдаты РФ сотнями игнорируют преступный приказ, выбирая жить, а не погибнуть за новую медаль полкана или очередной особняк Герасимова. Это решение — здоровая альтернатива бездумной смерти", — говорится в сообщении.

Добровольцы призывают всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, следовать примеру товарищей, которые уже на это решились.

"А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России – остается железная опция присоединиться к легиону", – добавили в легионе.

К тому же добровольцы заявили, что готовы общаться с каждым, кто изъявит желание повернуть оружие на Кремль.

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