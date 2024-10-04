Подмочит хорошо: каким регионам не повезет с погодой 5 октября

Температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной

Первые выходные октября принесут в Украину значительные изменения погоды. Уже в субботу, 5 октября, циклон с юга принесет дожди в большинство регионов страны, иногда с грозами.

Несмотря на пасмурную погоду, температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной. Об этом в своем сообщении в соцсетях написала синоптик Наталья Диденко.

Погодные условия 5 октября будут очень нестабильными. Западные и северные области встретят дожди, в то время как на востоке и юго-востоке будет преобладать сухая погода.

Прогноз осадков на 5 октября по данным Ventusky.

Температура воздуха также будет отличаться: самые высокие показатели ожидаются на востоке и юге страны, где столбики термометров поднимутся до +24…+28°C. Западные регионы почувствуют прохладу — здесь максимальная температура не превысит +11…+17°C.

Запад Украины

На западе страны погода будет прохладной. Переменная облачность и умеренные дожди. Температура воздуха ночью будет +10…+12°C, а днем поднимется только до +15…+17°C. Ветер северо-восточный, умеренный.

Север Украины

Северные области встретят субботу переменной облачностью и периодическими дождями. Ночная температура будет колебаться в пределах +11…+15°C. Днем воздух прогреется до +13…+21°C. В Киеве синоптики прогнозируют дождливую погоду с температурой +14...+16°C ночью и +17...+19°C днем.

Центр Украины

Центральная часть страны окажется под влиянием циклона. Здесь ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет +14…+17°C, а днем поднимется до +24…+26°C. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Юг Украины

На юге погода будет самой теплой, хоть и нестабильной. Переменная облачность без осадков будет чередоваться с умеренными дождями и грозами в отдельных районах. Ночная температура не опустится ниже +15…+17°C, а днем столбики термометров покажут +25…+27°C.

Восток Украины

Восточные области останутся в стороне от циклона. Здесь прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура ночью будет +11…+13°C, а днем воздух прогреется до +24…+26°C.

Погода на 5 октября, Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о возможных сильных магнитных бурях 5-6 октября. Учитывая нестабильную погоду и колебания атмосферного давления, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется особенно внимательными к своему самочувствию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в начале октября в Украине. Об этом рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.