"На таком матрасе спина болеть не будет": муж чиновницы в постели денег стал мемом

Кадры из квартиры фигурантки разозлили украинцев

Новость о том, что у руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы нашли почти 6 миллионов долларов США наличными, вызвала значительный резонанс в Украине. Кадры с места обыска быстро стали мемами.

Наибольшую шумиху наделало фото мужа фигурантки. На нем он лежит на кровати, на которой разбросаны пачки с долларами. Некоторые предположили, что от такого матраса спина точно болеть не будет.

Многие украинцы возмутились потому, что семья чиновников получила такое огромное состояние. Многие предложили передать изъятые средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что во время обыска чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Проект "Схемы" опубликовал фото с этими сумками.

Как известно, вышеупомянутую руководительницу Хмельницкого областного МСЭК и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, разоблачили на незаконном обогащены. В ГБР отметили, что деньги находили практически в каждом уголке квартиры – в шкафах, ящиках, нишах. А в ее рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Напомним, СБУ разоблачила большую банду, которая помогала мужчинам избегать армии. В Киевской и Харьковской областях задержали 14 человек, причастных к этому делу.