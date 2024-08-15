Воровали на бомбоубежищах? К чиновникам в Днепре нагрянули с обысками - СМИ

Чиновники делали в хранилищах косметический ремонт

Правоохранители нагрянули с обысками к руководителям департамента Днепровского городского совета. Их могут подозревать в разворовывании денег, которые были выделены на ремонт бомбоубежищ в городе.

Об этом сообщают СМИ. По их данным, следственные мероприятия якобы проходят у руководителей Департамента капитального строительства и КП "Городские активы" Днепровского городского совета.

Авторы сообщения утверждают, что чиновники делали в хранилищах косметический ремонт, хотя по документам он должен был быть капитальный. По итогу экспертиза подтвердила, что бомбоубежища непригодны для использования.

"А и.о. директора Департамента капитального строительства Марина Диброва еще и уничтожила документы о выполнении работ подрядными организациями, а в официальные сведения внесла недостоверные данные", — утверждается в материале.

Сообщается, что сумма нанесенного ущерба может составлять около 4 млн грн.

Также СМИ публикуют фотографии с места событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что бухгалтера компании, которая поставляет продукты для Минобороны, поймали с 4,7 млн ​​евро в багажнике.