Похолодание отступает? Где в Украине будет теплее всего 9 октября

Среда порадует украинцев почти летним теплом

В среду, 9 октября, погода порадует украинцев почти летним теплом. Синоптики прогнозируют сухой и солнечный день практически по всей территории Украины.

Температура воздуха в большинстве регионов поднимется выше +20°C. По данным Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт, который принес прохладу и дожди в начале недели, отступит, уступив место теплому воздуху с юга.

Погода на западе Украины

На западе страны ожидается безоблачное небо и комфортная температура. Во Львове, Луцке, Ровно и Тернополе синоптики прогнозируют небольшую облачность, температура от +10°C ночью до +22°C днем. В Ивано-Франковске ночью будет немного прохладнее (+8°C), но днем температура поднимется до +22°C. Ужгород порадует жителей теплой ночью (+12°C) и солнечным днем (+21°C).

Погода в Украине на 9 октября

Погода в центральной Украине

Центральные области Украины также встретят тепло. В Виннице и Житомире ожидается + 9°C ночью и + 20°C днем. В Черкасской области от +10°C ночью до +20°C днем. В Кропивницком будет немного теплее: ночью +9°C, а днем +22°C. Полтава встретит утро температурой +7°C, но днем воздух прогреется до +19°C.

Погода на юге Украины

Южные регионы традиционно будут самыми теплыми. В Одессе синоптики прогнозируют +15°C ночью и +20°C днем. Херсон, Николаев и Запорожье порадуют жителей температурой от +10°C ночью до +24°C днем. В Симферополе ожидается +11°C ночью и +23°C днем.

Погода на востоке Украины

Восточные области также не останутся в стороне от теплой погоды. В Харькове будет безоблачно, температура ночью +9°C, днем +19°C. Днепр порадует жителей температурой +10 ° C ночью и +21 ° C днем. В Краматорске и Северодонецке ожидается от +6°C ночью до +20°C днем.

Карта порывов ветра в Украине на 9 октября, по данным Ventusky

Погода на севере Украины

В северных регионах будут несколько прохладнее, но все равно приятно. В Чернигове столбики термометров покажут +5°C ночью и +18°C днем. Суммы встретят утро с температурой +8°C, а днем прогреются до +18°C.

В столице Украины 9 октября будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киеве ночью опустится до +8…+10°С, днем около +20°С. По области ночью столбики термометра будут показывать +6…+11°С, а днем прогнозируют +17…+22°С.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украину идут похолодание, заморозки и мокрый снег. Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, когда погода ухудшится.