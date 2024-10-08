Похолодання відступає? Де в Україні буде найтепліше 9 жовтня

Середа потішить українців майже літнім теплом

У середу, 9 жовтня, погода потішить українців майже літнім теплом. Синоптики прогнозують сухий та сонячний день практично по всій території України.

Температура повітря в більшості регіонів підніметься вище +20°C. За даними Українського гідрометцентру, атмосферний фронт, який приніс прохолоду та дощі на початку тижня, відступить, поступившись місцем теплому повітрю з півдня.

Погода на заході України

На заході країни очікується переважно безхмарне небо та комфортна температура. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі синоптики прогнозують невелику хмарність, температура від +10°C вночі до +22°C вдень. В Івано-Франківську вночі буде трохи прохолодніше (+8°C), але вдень температура підніметься до +22°C. Ужгород порадує мешканців теплою ніччю (+12°C) та сонячним днем (+21°C).

Погода в Україні на 9 жовтня

Погода в центральній Україні

Центральні області України також зустрінуть середу теплом. У Вінниці та Житомирі очікується +9°C вночі та +20°C вдень. На Черкащині від +10°C вночі до +20°C вдень. У Кропивницькому буде трохи тепліше: вночі +9°C, а вдень аж +22°C. Полтава зустріне ранок температурою +7°C, але вдень повітря прогріється до +19°C.

Погода на півдні України

Південні регіони традиційно будуть найтеплішими. В Одесі синоптики прогнозують +15°C вночі та +20°C вдень. Херсон, Миколаїв та Запоріжжя потішить мешканців температурою від +10°C вночі до +24°C вдень. У Сімферополі очікується +11°C вночі та +23°C вдень.

Погода на сході України

Східні області також не залишаться осторонь теплої погоди. У Харкові буде ясно і безхмарно, температура вночі +9°C, вдень +19°C. Дніпро потішить жителів температурою +10°C вночі та +21°C вдень. У Краматорську та Сєвєродонецьку очікується від +6°C вночі до +20°C вдень.

Карта поривів вітру в Україні на 9 жовтня, за даними Ventusky

Погода на півночі України

Північні регіони будуть дещо прохолоднішими, але все одно приємними. У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +5°C вночі та +18°C вдень. Суми зустрінуть ранок з температурою +8°C, а вдень прогріються до +18°C.

У столиці України 9 жовтня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві вночі опуститься до +8…+10°С, вдень — близько +20°С. По області вночі стовпчики термометра показуватимуть +6…+11°С, а вдень прогнозують +17…+22°С.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну йдуть похолодання, заморозки та мокрий сніг. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли погіршиться погода.