"Освічений" или "освідчений": эту ошибку допускает едва ли не каждый второй

Образованный, опытный, знающий: как не ошибиться в словоупотреблении

В последнее время все больше украинцев стремятся улучшить свою грамотность. Однако некоторые слова до сих пор вызывают трудности даже, особенно на письме.

Это касается и несуществующих форм слова "освічений", которые часто можно услышать в повседневном общении. Это три словоформы, которые перекручивают или неправильно употребляют, из-за путаницы с российскими аналогами.

Ошибки, которые пора искоренить

Прежде всего, стоит запомнить: в украинском языке не существует слов "освітчений", "освідчений" или "освідченний". Это типичные ошибки, которые, к сожалению, прочно закрепились в повседневной речи многих украинцев.

Правильные варианты и их значение

Освічений – это человек, обладающий надлежащим уровнем образования и знаний. Например: "Мій дідусь був надзвичайно освіченою людиною, знав п'ять мов". Это слово происходит от существительного "освіта" и указывает на уровень полученных знаний.

Досвідчений – характеризует человека, обладающего значительным практическим опытом в определенной сфере. Например: "Досвідчений лікар одразу визначив причину захворювання". Это слово образовано от существительного "досвід" и подчеркивает практические навыки.

Обізнаний – означает "тот, кто владеет информацией о чем-то конкретном". К примеру: "У питаннях сучасного мистецтва вона була добре обізнана". Слово указывает на осведомленность в определенной теме или вопросе.

Как запомнить правильные формы

Чтобы не ошибаться, следует обратить внимание на происхождение этих слов:

освічений – образование,

досвідчений – опыт,

обізнаний – осведомленность.

Правильное употребление этих слов не только демонстрирует вашу грамотность, но и помогает точнее выражать мнения. Ведь каждое из этих слов имеет уникальное значение и оттенок содержания.

Раньше "Телеграф" рассказывал, когда писать "непотрібно", а когда "не потрібно". Ведь это написание тоже вызывает сомнения.