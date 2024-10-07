"Освічений" или "освідчений": эту ошибку допускает едва ли не каждый второй
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Образованный, опытный, знающий: как не ошибиться в словоупотреблении
В последнее время все больше украинцев стремятся улучшить свою грамотность. Однако некоторые слова до сих пор вызывают трудности даже, особенно на письме.
Это касается и несуществующих форм слова "освічений", которые часто можно услышать в повседневном общении. Это три словоформы, которые перекручивают или неправильно употребляют, из-за путаницы с российскими аналогами.
Ошибки, которые пора искоренить
Прежде всего, стоит запомнить: в украинском языке не существует слов "освітчений", "освідчений" или "освідченний". Это типичные ошибки, которые, к сожалению, прочно закрепились в повседневной речи многих украинцев.
Правильные варианты и их значение
Освічений – это человек, обладающий надлежащим уровнем образования и знаний. Например: "Мій дідусь був надзвичайно освіченою людиною, знав п'ять мов". Это слово происходит от существительного "освіта" и указывает на уровень полученных знаний.
Досвідчений – характеризует человека, обладающего значительным практическим опытом в определенной сфере. Например: "Досвідчений лікар одразу визначив причину захворювання". Это слово образовано от существительного "досвід" и подчеркивает практические навыки.
Обізнаний – означает "тот, кто владеет информацией о чем-то конкретном". К примеру: "У питаннях сучасного мистецтва вона була добре обізнана". Слово указывает на осведомленность в определенной теме или вопросе.
Как запомнить правильные формы
Чтобы не ошибаться, следует обратить внимание на происхождение этих слов:
- освічений – образование,
- досвідчений – опыт,
- обізнаний – осведомленность.
Правильное употребление этих слов не только демонстрирует вашу грамотность, но и помогает точнее выражать мнения. Ведь каждое из этих слов имеет уникальное значение и оттенок содержания.
Раньше "Телеграф" рассказывал, когда писать "непотрібно", а когда "не потрібно". Ведь это написание тоже вызывает сомнения.