"Если бы вы пообщались с военными…": в Раде объяснили, зачем ремонтировать дороги у фронта

Это зависит от нужд военных

Любой ремонт дорог у фронта согласовывают с военными, отвечающими за логистику техники и вооружения. От этого зависит скорость переброски войск.

Об этом в эфире День Live рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Аликсийчук. Он назвал манипуляцией заявление своей коллеги Нины Южаниной об использовании государством 42,2 млрд грн на ремонт дорог.

Он пояснил, что эти средства только предусмотрены в проекте бюджета. Но, по его словам, сумма, которая фактически будет в Дорожном фонде, станет известна уже после голосования за проект госбюджета.

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"Если бы вы пообщались с военными, обеспечивающими логистику вдоль линии фронта, вы бы услышали, куда нужны дороги. И почему в 8 километрах от фронта укладывают верхний слой асфальта", — подчеркнул нардеп.

Он привел пример Дружковки Донецкой области, которая находится примерно в 20 километрах от линии фронта. По словам нардепа, там критически необходим ремонт дорог.

Дружковка на карте

"Если эта дорога обеспечивает логистику, а Дружковка — это логистика к Константиновке и в сторону линии столкновения в Донецкой области, то, очевидно, тем путем должна быстро перебрасываться техника. Потому что, когда мы сегодня говорим о мобильности и маневровости наших войск в тех случаях, где есть прорыв фронта или вероятный прорыв фронта, очевидно, что из некоторых направлений техника быстро должна быть переброшена", — подчеркнул Аликсийчук.

Напомним, в бюджете на 2025 год заложено 43,2 миллиарда гривен в Дорожный фонд. В прошлом году все деньги из Дорожного фонда направили на нужды обороны.