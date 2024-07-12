Вдоль границы Украины с ЕС активно строят дороги: зачем и кто за это платит (видео)

Благодаря ремонту украинская граница будет более защищенной

Вдоль границы с ЕС началось обустройство приграничных дорог с улучшенным покрытием. Ремонт начался в Закарпатской и Черновицкой областях.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службе Украины. Там добавили, что всего ремонтируют почти 35 км в Черновицкой области и 17 км в Закарпатье.

Также планируется построить еще около 700 километров приграничных дорог. Улучшенное покрытие позволит охране границы быстро реагировать и экономить на расходах горючего и эксплуатации техники. Таким образом, украинская граница станет более защищенной и контролируемой.

"Для обустройства западных участков государственной границы Госпогранслужба бесплатно получит 70 тысяч тонн доменного шлака от ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", конструкторское бюро которого разработало проект такой дороги. Отметим, что шлаковый щебень является экологически безопасным материалом, а доставить его в приграничье поможет Укрзализныця", — добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее Польша ограничила пропуск для украинских грузовых транспортных средств. Не пропускали тех, кто не имеет разрешения на международные грузовые перевозки. На блокаду сразу же отреагировали в Минвосстановления.