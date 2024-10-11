Маляр возвращается к старой работе: что она рассказала об этом

Впереди важная работа по агрессии и производным от нее преступлениям, совершаемым РФ в Украине

Бывший заместитель министра обороны Анна Маляр возобновила действие своего адвокатского свидетельства. Оно временно было остановлено на время ее должностных обязанностей.

Об этом Маляр сообщила в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что в дальнейшем предстоит большая работа по российским военным преступлениям в Украине.

"Впереди важная работа по агрессии и производным от нее преступлениям, совершаемым РФ на территории Украины. За каждую жертву РФ должна ответить", — написала экс-заместитель главы Минобороны.

Стоит напомнить, что Анна Маляр получила свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью в 2007 году, а спустя еще три года стала кандидатом юридических наук. Имя Анны Маляр есть в реестре столичных адвокатов на сайте "Рада адвокатів міста Києва". Там указано, что дата выдачи свидетельства — 18.01.2007.

В сферу научных интересов Маляр входят преступления против основ национальной безопасности, преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, стратегические коммуникации в условиях гибридной войны. Она также является автором нескольких законопроектов в сфере уголовного права.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 18 сентября 2023 года стало Кабинет министров Украины уволил всех заместителей главы Минобороны и государственного секретаря министерства. В их числе оказалась, в том числе, и Анна Маляр.