Маляр повертається до старої роботи: що вона розповіла про це

Попереду важлива робота щодо агресії та похідних від неї злочинів, які вчиняє РФ в Україні.

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр поновила дію свого адвокатського свідоцтва. Воно тимчасово було зупинено на час її посадових обов’язків.

Про це Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі. Вона наголосила, що надалі чекає велика робота з російських воєнних злочинів в Україні.

"Попереду важлива робота щодо агресії та похідних від неї злочинів, що скоюються РФ на території України. За кожну жертву РФ має відповісти", — написала ексзаступниця глави Міноборони.

Анна Маляр отримала свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю у 2007 році, а ще через три роки стала кандидатом юридичних наук. Ім’я Ганни Маляр є у реєстрі столичних адвокатів на сайті "Рада адвокатів міста Києва". Там зазначено, що дата видачі свідоцтва – 18.01.2007.

До сфери наукових інтересів Маляр входять злочини проти основ національної безпеки, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, стратегічні комунікації в умовах гібридної війни. Вона також є автором кількох законопроєктів у сфері кримінального права.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 вересня 2023 року стало Кабінет міністрів України звільнив усіх заступників голови Міноборони та державного секретаря міністерства. У тому числі опинилася, зокрема, і Ганна Маляр.