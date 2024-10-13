Uklon обманывает со скидками? В службе такси прояснили конфуз

"Телеграф" обратился в компанию за комментарием

Не успели украинцы оправиться от одного скандала со службой такси Uklon, как произошел другой. В сети обсуждают случай из-за ситуации со скидкой на поездку в Uklon. Там две машины имели одинаковую стоимость, хотя одна из заказанных поездок включала скидку.

Об этом сообщил политик и общественный деятель Артем Биденко. Он опубликовал в сети Фейсбук сообщение, в котором рассказал о ситуации с вызовом такси через сервис Uklon.

По его словам, он заказал две машины в один и тот же адрес с разницей в две минуты. Первая поездка была на 50 гривен дороже, на нее применилась скидка, а вторая – без скидки, но стоила столько же.

После обращения в службу поддержки компании Uklon объяснением было то, что стоимость формируется в соответствии с динамическим спросом и предложением. Такой подход вызвал вопрос среди пользователей о возможном программном завышении цены на сумму скидки.

После того как этот инцидент попал в сеть, "Телеграф" обратился к компании Uklon за комментарием. Там заверили, что мог сработать динамический коэффициент, ведь цены постоянно меняются из-за состояния на дорогах или других случаев, поэтому цена могла измениться. А вот на вопрос, есть ли у компании специально завышенные цены, ответили, что этого нет. Там отметили, что скидка применяется автоматически, если у пассажиров есть промокод.

Люди в комментариях написали свое недовольство компании. Кто-то пожаловался на дорогой вечерний тариф, другой пользователь занижен рейтинг водителей для клиентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве водитель такси Uklon решил проучить автомобилиста, который не уступил ему дорогу и напал на него с металлической палкой. Неожиданно он получил несколько сильных ударов и оказался на асфальте.