Uklon обманює зі знижками? В службі таксі прояснили конфуз

"Телеграф" звернувся до компанії за коментарем

Не встигли українці оговтатись від одного скандалу зі службою таксі Uklon, як стався інший. У мережі обговорюють випадок через ситуацію зі знижкою на поїздку в Uklon. Там дві машини мали однакову вартість, хоча одна із замовлених поїздок включала знижку.

Про це повідомив політик та громадський діяч Артем Біденко. Він опублікував у мережі Фейсбук допис, у якому розповів про ситуацію з викликом таксі через сервіс Uklon.

За його словами, він замовив дві машини на одну й ту саму адресу з різницею у дві хвилини. Перша поїздка була на 50 гривень дорожча, на неї застосувалася знижка, а друга – без знижки, але коштувала стільки ж.

Після звернення до служби підтримки компанії Uklon поясненням було те, що вартість формується відповідно до динамічного попиту і пропозиції. Такий підхід викликав питання серед користувачів щодо можливого програмного завищення ціни на суму знижки.

Після того, як цей інцидент потрапив у мережу, "Телеграф" звернувся до компанії Uklon за коментарем. Там запевнили, що міг спрацювати динамічний коефіцієнт, адже ціни постійно змінюються через стан на дорогах, або інші випадки, тому ціна могла змінитись. А ось на питання, чи є у компанії навмисно завищені ціни, відповіли, що цього немає. Там наголосили, що знижка застосовується автоматично, якщо у пасажирів є промокод.

Люди в коментарях написали своє невдоволення до компанії. Хтось поскаржився на дорогий вечірній тариф, інший користувач на занижений рейтинг водіїв для клієнтів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водій таксі Uklon вирішив провчити автомобіліста, який не поступився йому дорогою і напав на нього з металевою палицею. Несподівано він отримав у відповідь кілька сильних ударів та опинився на асфальті.