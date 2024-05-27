"Этот жлобский сельский голос": водитель Uklon потерял работу из-за скандала с пассажиркой с ребенком

Драйвер мог сотрудничать с несколькими сервисами

Водитель Uklon попал в скандал и потерял работу из-за того, что постыдно отнесся к пассажирке с ребенком. В своих видео 19-летний таксист отметил, что отменил заказ после того, как ждал женщину более четырех минут на автобусной остановке, а в телефонном разговоре послал ее подальше.

Водитель также сказал, что голос и речь у пассажирки было "жлобское", ведь похоже на сельский говор. Об этом написал в Telegram украинский волонтер и блогер Демьян Ганул.

Сервис Uklon не остался в стороне и, объяснив ситуацию, сообщил, что уволил таксиста.

"Мы провели проверку и выяснили, что такой водитель действительно зарегистрирован как драйвер и сотрудничает с нашим сервисом. Однако в указанный день у него было только два отмененных заказа, и оба они были по другим адресам и не совпадают с описанием и временем упомянутой ситуации. Хотим подчеркнуть, что такое поведение абсолютно неприемлемо и не соответствует стандартам нашего сервиса. Поэтому мы приняли решение навсегда прекратить с ним сотрудничество", — говорится в сообщении поддержки Uklon.

В то же время в сети пишут, что скандальный водитель мог сотрудничать с несколькими сервисами предоставления услуг такси.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла конфликтная ситуация между пассажиром и водителем такси Bolt. По словам пассажира, работник такси вел себя не в соответствии с украинским законодательством.